Hacılar Meclisi toplandı

Hacılar Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen Mayıs ayı meclis toplantısına Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici başkanlık etti. Toplantıda 2 asıl 2 ek gündem olmak üzere toplam 4 madde görüşülerek karara bağlandı.

Gündemin birinci maddesinde yer alan 2017 Mali Yılı Kesin ve Taşınır Kesin Hesapları görüşülerek, Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi. Komisyon raporunun görüşülmesi için gerçekleştirilen ikinci oturumda 2017 Mali Yılı Kesin ve Taşınır Kesin Hesapları görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesinde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 15.03.2018 Tarih ve E.3148 sayılı yazısı görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

Hacılar Belediye Meclisi Mayıs Ayı toplantısının ek gündem maddelerinde ise imar uygulamaları hizmet alımı ile ilgili Hacılar İmar A.Ş. ile protokol yapılması ve mülkiyeti Hacılar Belediyesine ait olan bazı taşınmazların satışı için encümene yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, Hacılar Belediye Meclisi tarafından alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kurum Haberi

