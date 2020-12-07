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HACILAR STADI TAMAMLANDI

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan seçim projeleri arasında yer alan çalışmaları bir bir tamamlıyor. Başkan Özdoğan Hacılar stadyumu çalışmalarının tamamlandığını belirterek kullanıma hazır olduğunu söyledi.

HACILAR STADI TAMAMLANDI

Başkan Özdoğan yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek saha zemini ve tribünlerin de tamamlanmasıyla birlikte stadyumun artık kullanıma hazır olduğunu söyledi. Başkan Özdoğan Hacılar stadyumuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şöyle konuştu:

“Hacılar stadımız kullanıma hazır vaziyette. Daha önceki açıklamalarımızda sadece çevre düzenlemesinin eksik olduğunu bildirmiştik. Görüldüğü üzere stadımızın çevre düzeni, tribünleriyle ve saha düzeniyle tamamlanmış vaziyette bütün çalışmaları bitmiş durumda.  Stadımız Hacılarımıza ve Kayserimize hayırlı olsun. Bu vesile ile rahmetli Fevzi Mercan amcamızı da rahmetle yad ediyorum. Burası hem yüksek irtifa kampını kullanacak olan spor camiasına, hem kulübümüze hem de çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacaktır.” dedi.

Açıklamaların ardından başkan Özdoğan ve beraberindeki heyet stadyumda incelemelerde bulundu.

Haber Merkezi

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