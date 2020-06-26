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Hacılar Stadyumu’nda çimler ekildi

Hacılar Belediyesi ve Hayırsever Fevzi Mercan tarafından ilçeye kazandırılan Hacılar Stadyumu’nda zemin çalışmalarının tamamlanmasının ardından çim ekimi gerçekleştirildi.

Hacılar Stadyumu’nda çimler ekildi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Akyazı Mahallesi’nde bulunan Hacılar Stadyumu’nda sona yaklaşıldığını söyledi. Özdoğan açıklamasında, “İlçemize kazandırdığımız birçok projeden biri olan Hacılar Stadyumu’nda zemin çalışmalarının tamamlanmasının ardından çim ekimini de gerçekleştirdik. Burası daha önce toprak sahaydı. Yakın bir zamanda yeşil bir sahaya kavuşacağız.



Çevre düzenlemelerinin ardından UEFA standartlarındaki sahamızı sporcularımızın ve gençlerimizin kullanımına sunacağız. Bizlere desteğini esirgemeyen Fevzi Mercan amcamıza ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olsun inşallah” dedi.
 
 

Kurumsal

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