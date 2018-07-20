Hacılar’da 10’uncu Bilim Atölyesi Açıldı

Hacılar Gürdoğanlar Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirilen ve Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, Belediye Başkanı Doğan Ekici, İlçe Jandarma Komutanı Muhittin Doğan, Ak Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Hagiad Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nebi Doğan, Kurum Yöneticileri ve hayırsever İşadamlarının katıldığı programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Mehmet Türkmen, “Bu projenin kazandırılmasında başta Kaymakamımız Haluk Sezen’e şükranlarımı sunuyorum. Bizleri destekleyen Hacılar Belediye Başkanımız Doğan Ekici’ye, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Yunus Özsarı’ya ve kıymetli hayırsever işadamlarına teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Özsarı ise; “Akademik eğitimde, spor yarışmalarında, kültür faaliyetlerinde marka olan Hacılar 2017-2018 öğretim yılında kaymakamımız Sayın Haluk Sezen’in Bilim Kent vizyonu çerçevesinde yapılan çalışmalar sonrasında Kayseri’de eğitim camiasında ve yerel medyada adından söz ettirmeye başlamıştır. İlçemiz okullarına Kaymakamımız ve Belediye Başkanımızın öncülüğünde, hayırseverlerimizin destekleriyle 4 Bilim Atölyesi, 2 Robotik Kodlama Atölyesi, 2 Akıl Oyunları ve Lego Atölyesi ve açılışını yapacağımız İngilizce Lisan ve Bilim Atölyesi olmak üzere 10 atölye kazandırılmıştır” şeklinde konuştu.



Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici’de yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi; “Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza keşfetme mutluluğu ve deney yapma heyecanı veren bir ortam sunmak, onların bilimsel düşünce becerileriyle bilime olan merak ve ilgisini artırmak ve geliştirmek, bu sayede geleceğin bilim insanlarının yetişmesinde katkı sağlayacak olan Bilim Kodlama ve Lego Atölyelerini geçtiğimiz yıl ilçemizdeki okullarımızda açtık. Bu proje sayesinde bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlayacak olan öğretmenlerimize ve burada eğitim görecek öğrencilerimize başarılar diliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum”



Son olarak konuşan Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen ise projenin mimarının eşi Serap Sezen olduğunu söyledi. Kaymakam Sezen, “Bir bilim atölyesi 10 bin liraya mal oluyor. Burada açılışını yapacağımız lisan atölyesi ise 21 bin liraya mal olmuştur. Bunlar tamamen hayırsever işadamlarımızın destekleri ile vücuda getirilmiştir.” İfadelerine yer verip emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Kaymakam Haluk Sezen Hacılar’daki 11. Bilim Atölyesi’nin de Feyyaz Mercan İlkokulu’nda açılacağını sözlerine ekledi.



Bilim ve Lisan Atölyesi’nin açılmasına katkıda bulunan hayırseverlere plaket takdim edildikten sonra Bilim ve Lisan Atölyeleri hizmete açıldı. [Kurumsal]