Hacılar’da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri İçin Dua Edildi

15 Temmuz 2016’da planlanan hain darbe girişiminin 2’inci yıldönümünde Hacılar Kaymakamlığı önünde şehitler için dua edildi. Programa Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, Belediye Başkanı Doğan Ekici, İlçe Jandarma Komutanı Muhittin Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Metin Karataşlı ve Daire Müdürleri katıldı.



Belediye Başkanı Doğan Ekici, Dua öncesinde yaptığı konuşmada, “FETÖ Ülkemizi işgal etmeye kalkıştı. Önce Allah’ın takdiri ilahisi sonra da Cumhurbaşkanımız, Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın dik ve dirayetli duruşu, Ömer Halisdemir gibi, Fethi Sekin gibi kahramanlarımız ve vatansever milletimiz sayesinde bu hain kalkışmayı hep beraber önledik. Herkesten Allah razı olsun, birliğimizi bozmasın, hainlere fırsat vermesin” ifadelerine yer verdi

.

Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen ise; “15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilmeye çalışılan cunta kalkışması başarıya ulaşsaydı, bugün büyük Yahudi devletinin temelleri atılmış olacaktı. Biz o gün 250 şehit verdik. Başta Ömer Halisdemir ve diğer şehitlerimizin ruhları şad olsun. Eğer cunta kalkışması başarılı olsaydı, Türkiye bugün bir iç savaşa sürüklenecekti. Irak ve Suriye bölgesinde bir kürt devleti oluşumu sağlanacaktı. Orta vadede de bu İsrail’in işine gelecek ve Nil’den Fırat’a kadar olan coğrafyanın üzerinde büyük yahudi devleti kurulma çalışmaları başlayacaktı. Biz Türk Milleti olarak bunun önüne geçtik” şeklinde konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Mehmet Özbek tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatanımızın ve milletimizin mukaddesatı uğruna şehit olan asker, polis ve vatandaşlarımız için dua edildi.[Kurumsal]