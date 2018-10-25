Hacılar’da Bağımlılıkla Mücadele Semineri Düzenlendi

Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ve Hacılar Ali İhsan Kalmaz Çok Programlı Anadolu Lisesiöğrencilerine yönelik düzenlenen programda, Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi İl Formatörü Mustafa Kurban tarafından bağımlılıkla mücadele konusunda eğitim semineri verildi.

Konuşmasına insanların sağlığın ve zamanın kıymetini bilmediklerine vurgu yaparak başlayan ve Aliyaİzzetbegoviç’in bir sözünü de öğrencilere hatırlatan Kurban, “Bilge kral diyor ki; Yeryüzünün öğretmeni olmak için, gökyüzünün öğrencisi olmak lazım. Biliyorsunuz yeryüzünde itibar, makam, mevkii sahibi ve gönül dostu olabilmek için beşikten mezara kadar okumamız gerekiyor” dedi.

Madde bağımlılığının önlenmesinde ailenin rolü, bağımlılık yapıcı maddeler, madde kullanmada etkili olan ailesel faktörler, madde bağımlılığının belirtileri, madde bağımlılığı nasıl anlaşılır, madde kullanımından şüphelenildiğinde ebeveyn ne yapmalı gibi konularda bilgiler aktaran Kurban, “İnsanlar gençlik yıllarında sigaraya veya tütüne bulaşmazlarsa, tütün bağımlısı olmazlarsa hayatlarının ileriki dönemlerinde kolay kolay bağımlılığa bulaşmazlar. Yani, tütünle başlarlarsa daha sonra alkole geçebilir, uyuşturucuya geçme ihtimalleri fazladır” ifadelerini kullandı.

Bağımlılıkla mücadele seminerleri, ilçe genelinde eğitim gören lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak devam edeceği bildirildi.



