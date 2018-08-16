Hacılar’da bayram hazırlıkları devam ediyor

Başkan Vekili Özdoğan, Akyazı Mahallesinde altyapı yenileme ve asfalt serim çalışması gerçekleştirildiğini belirterek, Sever Caddesinde asfaltlama çalışmalarını Kurban Bayramından önce tamamladıklarını, Akyazı caddesinde ise çalışmaların bayramdan sonra tamamlanacağını söyledi. Özdoğan sözlerini şöyle sürdürdü; “Bayram hazırlıkları kapsamında ilçemizde Server Caddesinde asfalt çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün itibari ile Server Caddesi Server sitesine kadar olan kısım tamamen sıcak asfalt serimiyle yaklaşık Bin 200 metrelik bir hatta 8 metre ortalama genişlikte bir alana çalışmamız oldu. Hemşerilerimizin bayramda rahatça buraları kullanmaları açısından tüm hızıyla ekiplerimiz çalışıyor. Bugün itibari ile bitirmek üzereyiz, güle güle kullansınlar. Yaklaşan bayramımız da şimdiden mübarek olsun diliyorum, hayırlı uğurlu olsun.” dedi.