Hacılar’da Bayram Hazırlıkları Tamam

Fen İşleri Müdürü Mustafa Palaz ve Park Bahçeler Müdürü Ersel Elcuman ile birlikte Hacılar Mezarlığında yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Vekili Bilal Özdoğan, ilçede bayram hazırlıklarını tamamladıklarını, İlçe mezarlığının yansıra, Karpuzsekisi, Sakar Çiftliği ve Seher Dede mezarlıklarında temizlik çalışması yaptıklarını söyledi.

Özdoğan “Yaklaşmakta olan Kurban Bayramı dolayısıyla gerek mezarlıklarımızda gerek parklarımızda ve bahçelerimizde, Park Bahçe ve Mezarlık Müdürümüz, Fen İşleri Müdürümüz ile birlikte koordineli olarak yaptığımız çalışmaları bugün itibari ile neticelendirmiş bulunuyoruz. Kurban Bayramında ve arefe günü yoğun bir şekilde mezarlık ziyaretleri söz konusu olmakta. Bu mezarlık ziyaretlerinde de halkımızın daha rahat, daha güzel, daha huzurlu bir ortamda ziyaretlerini gerçekleştirmesi, geçmişlerine dua ve niyazda bulunmaları açısından, mezarlık temizliği düzeni bizim için her zaman olduğu gibi bugünde büyük bir önem arz etmekte. Bu temizliklerimizi ve hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız. Yine daha önceden yapımı tamamlanan mezarlarımızın gerek istinat duvarları gerekse daha sağlıklı bir yapıya ulaşması açısından Fen İşlerimizle koordineli yaptığımız çalışmalarda bugün itibari ile nihayetlendirmiş bulunmaktayız. Bütün halkımıza buradan selam ve saygılarımı iletirken Kurban Bayramımızın ve Arefemizin şimdiden mübarek olmasını diliyorum.” dedi.

