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Hacılar’da çevre dostu çalışma

Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü hizmet binası çevresinde yapılan düzenleme çalışmasında, 18 adet ağacın yeri değiştirildi. Ağaç sökme makinesiyle sökülen ağaçlar, güvenli bir şekilde başka bir yere taşındı.

Hacılar’da çevre dostu çalışma

Hacılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri, Fen İşleri hizmet binası çevresinde yapılan düzenlemelerle 18 ağacı sökerek başka yerlere dikti. Ağaçlara herhangi bir zarar gelmemesi için dikkatli bir çalışma yürütüldüğünü, bütün ağaçların yeni yerlerine hasarsız bir şekilde yerleştirildiğini söyleyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; “İlçemizin büyük bir kısmı yeşil bir dokuya sahip. Bu yeşil dokuyu daha da artırmak adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bir yandan fidan dağıtımı yaparken, bir yandan da ağaç dikimi yapıyoruz. Bir taraftan da yaptığımız düzenlemelerde ağaçların taşınması icap ediyor. Tesisimizin çevresinde yaptığımız çalışmada 18 ağacımızı sökme makinesi ile güvenli bir şeklide taşıdık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
 

İHA

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