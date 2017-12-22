Hacılar’da da kart dolum sorunu

Gazetemizin 20 Aralık 2017 tarihli sayısında yer alan “Hisarcık ve Kıranardı’nda bilet mağduriyeti” haberinden sonra Hacılar’da da benzer sorunun olduğu ortaya çıktı. İlçede kart dolum merkezinin azlığından şikâyet eden vatandaşlar, Kart 38 dolum noktasının ise zaman zaman para yuttuğu için kullanılmadığını söyledi.

Yeni yükleme yerlerinin yapılmasını isteyen ilçe sakinleri, Kart 38 dolum noktasının para yutma sorunun da giderilmesi için yetkililerden yardım bekliyor.



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