HACILAR’DA İŞÇİLERİN SÖZLEŞME SEVİNCİ

İmza törenine Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Daire Müdürleri ve İşçi Temsilcisi Onur Yalçın hazır bulundu.

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik yaptığı konuşmada, “Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi Başkanlığı ile Hacılar Belediyemiz arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmelerimiz anlaşma sağlanarak imza altına alındı. Toplu iş sözleşmemiz 2 yıllık olacak, birinci yıl ücretlere ve sosyal haklara % 17 ikinci yılda da yine aynı oranda zam ilave edilecek. Toplu iş sözleşme sürecinde Hacılar Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan’a teşekkür ediyorum. Başkanımız hem yaptığı hizmetlerle halkın gönlünde, vermiş olduğu ücretle de üyelerimizin gönlünde yer tutuyor” dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’da emeği geçenlere teşekkür ederek şöyle konuştu; “Birbirimizin halinden anlayarak bu süreci en kısa sürede bitirmeye gayret ettik, bu süreçte tabi ki dikkat etmemiz gereken çalışan arkadaşlarımızı aileleriyle birlikte daha huzurlu, daha rahat yaşam koşullarını oluşturmayı esas aldık. Bu çerçevede de yapmış olduğumuz zamlarla hedefimiz çalışan kardeşlerimizin ilçemize verdiği desteği taçlandırmaktı. Bu amacımıza da ulaştık, emeği geçenlere teşekkür ederim.”

Yapılan imza töreninde Hacılar Belediyesi’nde kadrolu çalışan 18 işçi’nin toplu iş sözleşmesi karara bağlandı. Tören Hizmet iş sendikası Başkanı Serhat Çelik’in Başkan Özdoğan’a vazo hediyesiyle son buldu.