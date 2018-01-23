Hacılar’da Mehmetçik için dua edildi

Hacılar Kaymakamlığı önünde gerçekleştirilen ve Kaymakam Haluk Sezen, Belediye Başkanı Doğan Ekici, İlçe Jandarma Komutanı Muhittin Doğan, Belediye Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri ile vatandaşların katıldığı dua öncesinde bir konuşma yapan Kaymakam Haluk Sezen, “Türk Milletinin bağrından çıkan silahlı kuvvetlerimiz, Cumhuriyetin ordusu, Cumhurbaşkanımızın emirleri ile PKK, PYD, YPG gibi terör örgütlerinin yok edilmesi amacıyla Suriye’nin Afrin bölgesine harekât başlamıştır. Sonuna kadar Türk Milleti olarak ordumuzun, silahlı kuvvetlerimizin yanında olunduğunu bilinmesini isterim. Türkiye’nin, bu harekâtı yapmaktaki amacı, birincisi bölgede kurulması planlanan kürt devletinin oluşumuna engel olmak, ikincisi de sınırlarını güven altına almaktır. Ben ordumuzun muzaffer olacağına, nice fetihler yapacağına inancımız tamdır. “ ifadelerini kullandı.

Kaymakam Haluk Sezen’in konuşmasının ardından İlçe Müftüsü Mehmet Özbek tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için dua edildi.



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