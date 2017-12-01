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HACILAR’DA MUHTAR BULUŞMASI

Hacılar’da, ilçenin sorunlarını görüşmek ve vatandaşların şikâyet ve önerilerini dinlemek amacıyla Kasım ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda önceki toplantılarda alınan taleplere ilişkin yapılan değerlendirmelerin ardından gündeme ilişkin konular görüşüldü, muhtarların yeni talepleri alındı.

HACILAR’DA MUHTAR BULUŞMASI
Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen Başkanlığında, Gürdoğanlar Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen muhtarlar toplantısına, Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, İlçe Jandarma Komutanı Muhittin Doğan, Hacılar İlçe Emniyet Müdür Vekili Metin Karataşlı, ilçedeki kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.
İlçede sağlık, genel asayiş, eğitim, din hizmetleri, sosyal hizmetler konularında sorunların ve taleplerin tespit edilmesi için her ay toplantı yapıldığını vurgulayan Kaymakam Haluk Sezen, “Muhtarlarımız, mahallerimiz ve o mahallede yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını ve taleplerini ilgili kurumlarımıza iletilmesi konularında önemli bir görev ve sorumluluğa sahiptir. İlçemizdeki sorunlar tüm kurumlarımızın el birliği ve özverili çalışmaları ile en kısa sürede çözülecektir.”  şeklinde konuştu.
İlçede görev yapan muhtarların talep, istek ve şikâyetlerini tek tek dinleyen Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici’de makul ölçüdeki isteklerin en kısa sürede yerine getirileceğini söyledi. Başkan Ekici, “Belediye olarak ilçemizin gelişmesi ve modern ve yaşanabilir bir kent olması için tüm gücümüzle çalışmaktayız. Muhtarlarımızdan ve dolayısıyla halkımızdan gelen öneri, istek ve şikâyetleri önem sırasına göre değerlendiriyor ve gereğini yapıyoruz." dedi.
(Kurum haberi)
 
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