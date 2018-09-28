Hacılar’da Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi

Gürdoğanlar Ortaokulu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Oğuzhan Gül, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

İlçe genelinde tespit edilen talep, istek ve şikâyetleri, mahalle muhtarları aracılığıyla Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen ile birlikte değerlendiren Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan, Hacıların refahı ve vatandaşların sorunlarının ve taleplerinin çözüme kavuşturulması amacıyla tüm kurumların birlikte hareket ettiklerini belirtti.

Toplantıda daire amirleri, kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi ve vatandaşlar tarafından iletilen talep ve sorunlar muhtarlar tarafından ilgili kurumlara iletildi.



Haber: Remzi Yıldırım

