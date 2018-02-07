Hacılar’da seçim startı verildi



Hacılar İlçe teşkilatında düzenlenen İlçe Danışma toplantısına Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, İlçe Başkanı Ahmet Övüç, Belediye Meclis üyeleri, İlçe yönetimi ve partililer katıldı.

AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç burada yaptığı konuşmasında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülmekte olan Zeytin Dalı Harekâtının Türkiye’nin kendi güvenliğini korumak amacıyla meşru müdafaa hakkını kullandığını belirterek, gerçekleştirilen bu harekâtta başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kahraman Türk ordusuna sonuna kadar destek verdiklerini söyledi.

Parti çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Övüç, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Belediyemizin grup toplantılarına katılıyoruz, esnaf odası seçimlerine iştirak ettik, üye kayıtları güncelleme işlemlerini yerine getiriyoruz. Parti binamızda ihtiyaç duyulan düzenlemeleri yapıyoruz. Tabii bu faaliyetler zaten bizim yapmamız gereken rutin işler. Her şeyden önce teşkilatımızın bütün kademeleri partimizin, hükümetimizin, özelliklede belediyemizin icraatları ve hizmetlerini en iyi şekilde anlatmak ile mükelleftir.”

Yapılan çalışmalar ve yatırımlarla ilgili bilgi veren Başkan Ekici ise Zeytin Dalı Harekatında bine yakın teröristin etkisiz hale getirildiğine dikkat çekerek, “Şehitlerimiz var biliyorsunuz, 18 şehidimiz oldu. Bende buradan şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

İlçe yönetimine, Hacılar Belediyesi tarafından 2014 yılından itibaren yapılan yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgi veren ve Hacılarda seçim startını verdiklerini belirten Başkan Ekici, sözlerini şunları söyledi:

“Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ilçemizin ihtiyacı olan bütün çalışmalarımızı belirledik ve belediyemizin bütçesi doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Hacılar tarihinin en büyük projesi olan Kentsel Dönüşümü başlattık ve 2018 yılı sonuna doğru hak sahiplerine 200 konutun teslimini gerçekleştireceğiz. 2018 yılı içerisinde de asfalt çalışmalarımızı tamamıyla bitirmeyi planlıyoruz. İnşallah girilmedik cadde ve sokak kalmayacak.“

Kurum Haberi



