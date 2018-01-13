Hacılar’da şiir okuma yarışması

Hacılar Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen, İlkokul ve ortaokul kategorilerinde düzenlenen yarışmaya, Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, ilçe Jandarma Komutanı Muhittin Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Metin Karataşlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Özsarı, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, güzel şiir okuma yarışmasının ilçe için ve özellikle öğrenciler için önemli olduğunu söyleyerek, “yarışmayı düzenleyenleri tebrik ediyorum” dedi. Ekici, sözlerine şöyle sürdürdü;

“Gençlerimizi, milli ve manevi değerlerimizi korumak adına yönlendirmeli ve bunun için çalışmalıyız. Öğrencilerimize bol bol okumalarını tavsiye ediyorum. Özellikle sanata ve estetiğe önem verin. Bu konulardaki hünerleriniz sizi diğer akranlarınızdan bir adım öne çıkaracaktır. Buda ileriki yıllarda sizler için bir artı olacaktır.”

Yarışmaya katılan öğrencilere başarılar dileyen Başkan Ekici, konuşmasını Arif Nihat Asya’nın dua şiiri ile tamamladı.

İlçe genelinde 6 ilkokul ve 6 ortaokul olmak üzere toplam 12 öğrencinin yarıştığı güzel şiir okuma yarışmasında öğrencilerin göstermiş oldukları performans, katılımcılardan büyük beğeni gördü.

Yarışmayı, Jüri tarafından yapılan değerlendirmenin ardından, Ortaokullar kategorisinde Demokrasi Şehitleri Ortaokulu’ndan Ahsen Elif Aysu, İlkokullar kategorisinde ise Demokrasi Şehitleri İlkokulu’ndan Hayrunisa Altay kazandı.

Yarışmada dereceye giren öğrenicilerin hediyeleri, Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici tarafından verildi.

Kurum Haberi



