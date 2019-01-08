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HACILAR’DA SOKAKLAR KÖPEKLERİN

Hacılar’da yaşanan vahim olayın ardından sokak köpekleri ilçe halkının korkulu rüyası haline geldi. Olay sonrasında Büyükşehir Belediye ekiplerinin de destek verdiği Hacılar’daki sokak köpeği toplama çalışmaları olanca hızıyla devam ederken sokak köpekleri de özellikle geceleri sokakları esir almış durumda.

Görüntüler dün gece Hacılar’da çekilmiş ve iki gündür sosyal medyada hızla yayılmaya devam ediyor. Bir tarafta Hacılar Belediyesi sokak köpeklerini toplama çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini açıklıyor diğer tarafta da sokak köpekleri bunun aksini ispat edercesine Hacılar sokaklarında özgürce ve sürüler halinde dolaşmaya devam ediyor. Hacılarlı vatandaşlar özellikle gece geç saatlerle sabahın erken saatlerinde çok mecbur kalmadıkça sokağa çıkmadıklarını belirtirken, belediyenin çalışmalarına rağmen sokak köpeklerinin sürüler halinde dolaşmaya devam etmesinden çok tedirgin olduklarını belirtiyorlar.
 

Haber Merkezi

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mehmet gocuklar 3 hafta önce

bu manzarayı görmeyecek kadar körsek hacılarda ne işiniz var?

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