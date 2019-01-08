HACILAR’DA SOKAKLAR KÖPEKLERİN

Görüntüler dün gece Hacılar’da çekilmiş ve iki gündür sosyal medyada hızla yayılmaya devam ediyor. Bir tarafta Hacılar Belediyesi sokak köpeklerini toplama çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini açıklıyor diğer tarafta da sokak köpekleri bunun aksini ispat edercesine Hacılar sokaklarında özgürce ve sürüler halinde dolaşmaya devam ediyor. Hacılarlı vatandaşlar özellikle gece geç saatlerle sabahın erken saatlerinde çok mecbur kalmadıkça sokağa çıkmadıklarını belirtirken, belediyenin çalışmalarına rağmen sokak köpeklerinin sürüler halinde dolaşmaya devam etmesinden çok tedirgin olduklarını belirtiyorlar.

