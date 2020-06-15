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Hacılar’da sosyal alanlar huzur veriyor

Hacılar Belediyesi tarafından her mahalleye yaptırılan sosyal donatılı yeşil alanlar ilçe halkına huzur veriyor.

Hacılar’da sosyal alanlar huzur veriyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan bir taraftan Hacılar’a kazandırılan kentsel dönüşüm projesi ile ilçenin daha modern bir görünüme kavuştuğunu, bir taraftan da yapılan sosyal donatılı yeşil alanların ilçe sakinlerine huzurlu bir ortam sağladığını söyledi.

Kentsel Dönüşüm Projesi inşaat alanında incelemelerde bulunan Başkan Özdoğan yaptığı açıklamada, “Kentsel dönüşüm alanımızda devam eden bloğumuzda 4’üncü kata çıkmış bulunuyoruz. Bir taraftan da burada yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarıyla güzel vakit geçirebilmeleri adına düşündüğümüz, planladığımız ve kısmen kış öncesi tamamladığımız parkımızın kalan bölümünü de inşallah temmuz ayı itibariyle bitirmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımız burada yeşil bir parka kavuşacak. Çocuklarımızın geniş oyun alanları olacak. Büyüklerimizin de oturabilecekleri, güzel vakit geçirebilecekleri bir parkımız olacak inşallah. Bir taraftan da Kentsel Dönüşüm Projemiz hız kesmeden devam ediyor, hem de yeşil alanla ilgili çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah tez zamanda bitirip vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.
 

İHA

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