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Hacılar’da sosyal mesafeli ilk Cuma namazı

Hacılar İlçesinde uzun bir aradan sonra tüm yurtta olduğu gibi ilk Cuma namazı coşkuyla kılındı.

Hacılar’da sosyal mesafeli ilk Cuma namazı
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yayılmaması için sıkı tedbirler uygulanan Kovid-19 salgını sonrası iki buçuk aydır kılınamayan Cuma Namazı, tüm yurtta olduğu gibi Hacılar İlçesinde de bugün ilk defa kılındı. Namazda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen kurallara harfiyen riayet edildi.
Vatandaşların hasretle beklediği Cuma namazının Hacılar’da coşkuyla eda edildiğini belirten Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, vatandaşın sağlığı için Cuma namazı öncesi gerekli tedbirleri Hacılar Kaymakamlığı ile birlikte aldıklarını söyledi. Başkan Özdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;
“Yaklaşık iki buçuk aydır Cuma namazını kılamıyorduk. Elhamdülillah salgına karşı alınan tedbirler ve vatandaşlarımızın hassasiyetle davranması ile Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ikinci normalleşme sürecine girdik. Bu süreçte hasret kaldığımız Cuma namazımızı da çok şükür kılabildik. Namaz öncesi tüm camilerimizde halkımızın sağlığı için gerekli tedbirleri Kaymakamlığımız ile birlikte aldık. Girişlerde maskesi olmayan vatandaşlarımıza maske dağıtımı gerçekleştirdik. Cami avlularında bir buçuk metre aralıklarla cemaatin saf düzeni almasını sağladık. Salgına karşı uygulanan tedbirleri uyguladığımız sürece güzel günler inşallah çok yakın diyor, tüm halkımıza sağlıklı, mutlu günler diliyorum.”
 

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