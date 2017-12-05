Hacılar’da yılın son meclisi toplandı

Hacılar Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısının birinci gündem maddesinde yer alan 2017 yılı Ek bütçe yapılması, görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

Toplantının ikinci maddesinde yer alan Sosyal Denge Sözleşmesinin yenilenmesi için belediye başkanına yetki verilmesi konusu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin son maddesinde yer alan Armutluk Mevki 2314 Ada, 6 parselin satın alınması kararı görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısının sonunda Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici yılın son meclis toplantısında alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulunarak, yeni yılda belediye çalışmaları ve meclis çalışmalarının artarak devam edeceğini söyledi.

Kurum Haberi

