Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

HACILAR’DAN ÖRNEK DAYANIŞMA

Hacılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam 195 bin liralık nakdi yardım yaptı.

HACILAR’DAN ÖRNEK DAYANIŞMA

Hacılar’ın her zaman yardımlaşmasıyla, birliğiyle beraberliğiyle örnek olduğunu, son olarak da örnek bir uygulama yaparak 260 aileye yardım ulaştırıldığını söyleyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Hacılarımızda mevcut bulunan Hacılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kanalıyla 260 ailemize 750’şer lira olmak üzere toplam da 195 bin lirayı tek tek adreslerine ulaştırmış bulunuyoruz.



İnşallah yardımlaşma, birlik beraberlik, dayanışma her zaman olduğu gibi bundan sonra da ilçemizde her zaman var olacak. Ben şimdiden emeği geçen tüm arkadaşlarıma hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Hacılarımızda her türlü yardımlaşma ve dayanışma ile birlikte bu sıkıntılı günleri aşma mücadelesi her zaman vardır. Var olacaktır. Bu süreçte de birlikte olacağız. Birlikte sağlıklı yarınlara kavuşacağız” dedi. 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerHacılarözdoğanBilal özdoğanHacılar Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.