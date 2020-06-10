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“Hacılar’ı şantiye alanına çevireceğiz”

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Akyazı Mahallesi Şerefli Sokakta gerçekleştirilen parke çalışmalarını yerinde inceledi.

“Hacılar’ı şantiye alanına çevireceğiz”

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Ersel Elcuman ve Fen İşleri Müdürü Mustafa Palaz ile birlikte Akyazı Mahallesinde sürdürülen yol çalışmalarını inceledi. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Özdoğan yaptığı açıklamada; "Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Akyazı Mahallemizde imar yolları tamamlanmış ve açılmış bütün alanlarda yol çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. Yaptığımız parke çalışmasıyla Akyazı Mahallemizde yol eksiğini tamamlamış olacağız. Kaski, Kayserigaz ve Elektrik Şirketimiz alt yapı çalışmalarını tamamladıktan sonra bizde yol çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah bu alanda da 3 bin 500 metrekarelik bir kilitli parke işini tamamlayacağız. Tüm mahallerimizde bu faaliyetlerimiz hız kesmeden devam edecek. Akyazı’mıza güzel ilçemize, güzel mahallemize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi. Kurumsal

Kurumsal

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Anahtar Kelimeler:
Hacılar Belediye Başkanı Bilal ÖzdoğanKayseriHaberAkyazı Mahallesi Şerefli Sokak
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