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HADAK Sporcusu Ali Çavuş Türkiye Şampiyonas'nda

Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı’da düzenlenen Alp Disiplini Eleme Yarışları nefes kesti. Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) sporcusu Ali Çavuş Kayseri il birincisi oldu.

HADAK Sporcusu Ali Çavuş Türkiye Şampiyonas'nda

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, U-12/U-14/U-16 kategorilerinde 19 ilden 325 sporcunun mücadelesine sahne olan Alp Disiplini Eleme Yarışlarında altın madalya alan HADAK sporcusu Ali Çavuş’u makamında ağırladı. Başkan Özdoğan HADAK sporcusu Ali Çavuş’a elde ettiği başarıdan dolayı kayak takımı hediye etti.



U 12 kategorisinde dereceye giren ve Bursa’da düzenlenecek olan yarışmaya katılmaya hak kazanan Ali Çavuş’a başarılar dileyen Başkan Özdoğan, “HADAK kulübümüzün sporcusu Ali Çavuş kardeşimiz, bu hafta Hacılar Kapı’da yapılan bölge seçmelerinde birincilik derecesini elde ederek inşallah Türkiye Şampiyonası’nda bizleri temsil edecek. Biz her zaman şunu söylüyoruz, sporun ve sporcunun yanındayız. 4 yıldır bizim kulübümüzde. 7’inci sınıf öğrencimiz 4 yıldır bu işi keyifle yapıyor. Hocalarımız Ali Çavuş kardeşimize gerekli desteği verdiler. Kendisi de çok ciddi çalışarak bugün bu başarıyı elde etmiş durumda. Kendisini ve hocalarımızı kutluyorum. HADAK kulübümüze de bundan sonraki yarışmalarda başarılar diliyorum.” dedi.

Kurumsal

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