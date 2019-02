“Haydi Çocuklar Camiye” Projesinde ödüller verildi

Hacılar Zinde Gençlik Spor Kulübü, Hacılar Belediyesi ve Müftülük işbirliği ile düzenlenen “Haydi Çocuklar Camiye” projesine katılan ve düzenli olarak vakit namazlarını camide kılan 101 çocuk, Hacılar Cami Kebirde düzenlenen ve Hacılar Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç, İlçe Müftüsü Mehmet Özbek, Belediye Meclis Üyeleri, Hacılar Zinde Gençlik Spor Kulübü Yetkilisi Aykut Turan ve vatandaşların katıldığı programda ödüllerini aldı.

Ödül töreninde konuşan İlçe Müftüsü Mehmet Özbek “Hacılar Müftülüğü, Hacılar Zinde Gençlik Derneği ve Belediyemizin desteğiyle bir organizasyon yaptık ve çocuklarımızın camiye gelmelerini temin için bir yarışma düzenledik. Her vakit için ayrı ayrı puanlar verildi. Puanlara göre her çocuğumuz farklı farklı puanlar aldılar. İbadeti bir hayat düsturu olarak kendilerine kabul ederler, bir ömür boyu namazlı olurlar ve bu namazları sayesinde inşallah rabbimiz onlara cennet gibi bir mükâfat vaat edecektir. Bu camilerdeki görev yapan hoca efendi kardeşlerimize de ayrı ayrı hepsine teşekkür ediyorum. Sizlerde velileri olarak büyükler olarak, en büyük teşekkürü hak ettiniz. Yavrularımızla beraber sizlerde birçok namazda camiye geldiniz. Bu vesileyle sizlerde cami alışkanlığı biraz daha fazla kazanmış oldunuz. Cenabı hak hem yavrularımızdan aldığımız mükâfatı, hem kendi ibadetlerimizden aldığımız mükâfatı eksiltmesin ve ahirette karşımıza çıkartsın inşallah” dedi.







Hacılar Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan ise yaptığı konuşmada, “Camilerimizin, genç arkadaşlarımıza da her zaman açık olduğunu unutmamalıyız. Genç ve temiz akılların da Allah’ın varlığını hissedip kendilerini keşfetmeye, gündelik hayatlarında Allah’tan aldıkları enerjiyle iyi bir insan olmaya ve ahiret hayatı ile yaşamları arasında denge kurmaya ihtiyaçları var. Bunu öğrenmek için camiden daha güzel bir yer olamaz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 3 kategoride yarışmaya katılan 101 öğrenciden birinci olanlar 250 TL, ikinciliği kazananlar 150 TL ve üçüncü olanlar ise 100 TL’lik ödülü kazandılar.