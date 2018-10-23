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“Kaliteyi üst seviyeye çıkaracağına inanıyoruz”

Hacılar Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Özdoğan konuşmasında, “Hocamızın Erciyes Üniversitesi’nin bilinen eğitim kalitesini daha üst seviyeye taşıyacağına inanıyoruz” dedi.

“Kaliteyi üst seviyeye çıkaracağına inanıyoruz”

Ziyarette, Erciyes Üniversitesi’nin Dünyanın en saygın üniversiteleri sıralamasında ilk bin içerisinde, Türkiye’nin ise 10’uncu üniversitesi olduğunu belirten Belediye Başkan Vekili Özdoğan, “Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çalış hocamızın Erciyes Üniversitesi’nin bilinen eğitim kalitesini daha üst seviyeye taşıyacağına inanıyoruz.  Yeni dönemde, Kayserimizin gururu olan Erciyes Üniversitesi, gerçekleştirilecek olan çalışmalarla ülkemize sağladığı katkı artarak devam edecektir. Rektörlük görevine atanmanızdan dolayı sizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Belediye olarak eğitim kurumlarımızla her zaman işbirliği içerisinde olduk ve olmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise ziyaretten dolayı memnun olduklarını söyleyerek, “Sayın Başkan Vekilimize nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum.“ dedi.
 

Ekrem Nazlı

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