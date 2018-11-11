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Kamçı’dan Başkan Ekici’ye Veda Ziyareti

Vali Süleyman Kamçı, Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici’ye veda ziyaretinde bulundu. 

Kamçı’dan Başkan Ekici’ye Veda Ziyareti

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Vali Kamçı, veda ziyaretleri kapsamında, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici’yi evinde ziyaret etti. 
Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan’ın da bulunduğu ziyarette konuşan Vali Süleyman Kamçı, “Yakın bir zamanda Kayseri’den ayrılacağım. Kayseri’den memnun ayrılıyorum. Buradaki hizmet süremizde belediyelerimizin ve diğer kurumlarımızın yardımlarını ve desteklerini gördük. Ben bu vesileyle herkese, teşekkür ediyorum. Başkan Ekici’ye de acil şifalar diliyorum.” İfadelerini kullandı. 
Vali Süleyman Kamçı’nın ziyaretinden dolayı memnun olduğunu dile getiren Başkan Ekici ise, "Valimiz Sayın Süleyman Kamçı'ya ilimize sağlamış olduğu değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında da başarılar dilerim. İnşallah Sayın Kamçı’yı Çanakkale Belediye Başkanı olarak ziyaret etmek isteriz "dedi. 
Görüşmenin sonunda Başkan Ekici, Vali Kamçı’ya yöresel kilim takdim etti. 

İHA

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