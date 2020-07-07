Karpuzsekisi ve Hürmetçi modern altyapıya kavuştu

Hacılar Karpuzsekisi ve Hürmetçi Mahalleleri’nde Kayseri Büyükşehir ve Hacılar Belediyesi tarafından mahallelerin ana yolu konumundaki iki kilometrelik alanda yürütülen alt yapı düzenleme ve asfalt serim çalışmaları tamamlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen ve desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a teşekkür eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan yaptığı açıklamada, “Bizler her zaman için vatandaşlarımızın daha konforlu daha güzel yollarda sürüş yapabilmesi, daha güzel alanlarda yaşayabilmesi için bütün gücümüzle çalışıyoruz.







Büyükşehrimizle yaptığımız görüşme neticesinde burada ki 2 kilometrelik hattın asfalt serimini Büyükşehir Belediyemiz yaptı. Bizde belediye olarak alt yapısını tamamladık. Başta Büyükşehir Belediye Başkanım Memduh Büyükkılıç olmak üzere emeği geçen tüm bürokratlarına teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın nezih ortamlarda yaşaması için tüm gücümüzle Hacılarımızda tüm alanlarda çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bundan sonrada yine yaz sezonu bitinceye kadar bu şekilde ki yol çalışmalarımız devam edecek. Karpuzsekimize, Hürmetçimize finisher ile yaptığımız son derece modern son derece teknolojik asfaltımız hayırlı olsun. Vatandaşlarımız güle güle kullansınlar” dedi.

