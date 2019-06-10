KAYMAKAM BAŞKAN ÖZDOĞAN İÇİN SORUŞTURMA İZNİ VERECEK Mİ? Gençlerden birinin yaralı kurtulduğu diğerinin ise feci şekilde hayatını kaybettiği Hacılar’daki sokak köpeği saldırısının soruşturması kaplumbağa hızıyla ilerliyor. Ancak Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan verilen bilgiye göre gerekli raporlar yeni gelmiş ve ön rapor da yeni hazırlanmış ve saldırının üzerinden 150 gün geçmesine rağmen soruşturmanın bitirilmemiş olması doğalmış. Ve yapılan aynı açıklamaya göre soruşturmada herhangi bir gecikme de yokmuş.

10 Haziran 2019 Pazartesi 09:40