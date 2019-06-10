KAYMAKAM BAŞKAN ÖZDOĞAN İÇİN SORUŞTURMA İZNİ VERECEK Mİ?

150 GÜNLÜK GECİKME ÇOK SAYILMAZMIŞ
Başsavcılıktan verilen bilgiye göre Hacılar’daki sokak köpeklerinin saldırısı olayına ilişkin soruşturmada hiçbir gecikme yok ve doğal akışında devam ediyormuş. Yine bu bilgiler çerçevesinde dönemin Hacılar Belediye Başkanvekili Bilal Özdoğan hakkında soruşturma yapılabilmesi için Hacılar Kaymakamlığı’ndan verilmesi gereken soruşturma izni de henüz verilmemiş ve verilip verilmeyeceği de henüz belli değil.
ÖĞRETMENE VAR BAŞKAN’A SORUŞTURMA YOK
Hacılar İlçesi’nde meydana gelen ve bir gencin feci şekilde hayatını kaybettiği sokak köpeklerinin saldırısına ilişkin soruşturmada, okul yöneticilerinin, öğretmenlerinin dahi ifadelerine başvurulurken dönemin sorumlu Belediye Başkanvekili Bilal Özdoğan’ın (daha sonra aday gösterildi ve Ak Parti’den belediye başkanı seçilerek 1 Nisan’dan itibaren asil başkan olarak koltuğa oturdu) Hacılar Kaymakamlığı’ndan soruşturma izni verilmediği için hiçbir şekilde ifadesine dahi başvurulamadı.
ÖZDOĞAN NEDEN SORUŞTURULMUYOR!
Şimdi Hacılar İlçesi’nde vatandaşlar savcılık tarafından yürütülen ve mahkemeye sevk edilip edilmeyeceği henüz belli olmayan soruşturmaya niçin Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ın da dahil edilmediğini merak ediyor. Hacılar Kaymakamlığı’nın Belediye Başkanı Özdoğan için soruşturma izni verilip verilmeyeceği, olayda siyasi baskı olup olmadığı yönünde bir işaret olacağı yorumları yapılıyor.
SİYASİ BASKI MI VAR?
Vatandaşlar ilçedeki sokak köpeklerinin ıslahı ve bunlarla mücadelenin belediyenin görevleri arasında olmasına rağmen olay sonrası Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ın sırra kadem basmasının sebebini anlayamadıklarını ifade ediyorlar. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada Bilal Özdoğan’ın ihmali bulunanlar arasında olup olmadığının dahi araştırılmaması halinde Hacılar ilçesinde yaşayan vatandaşlarda ciddi bir hayal kırıklığı olacağı öne sürülüyor.
Başsavcılıktan verilen bilgiye göre Hacılar’daki sokak köpeklerinin saldırısı olayına ilişkin soruşturmada hiçbir gecikme yok ve doğal akışında devam ediyormuş. Yine bu bilgiler çerçevesinde dönemin Hacılar Belediye Başkanvekili Bilal Özdoğan hakkında soruşturma yapılabilmesi için Hacılar Kaymakamlığı’ndan verilmesi gereken soruşturma izni de henüz verilmemiş ve verilip verilmeyeceği de henüz belli değil.
ÖĞRETMENE VAR BAŞKAN’A SORUŞTURMA YOK
Hacılar İlçesi’nde meydana gelen ve bir gencin feci şekilde hayatını kaybettiği sokak köpeklerinin saldırısına ilişkin soruşturmada, okul yöneticilerinin, öğretmenlerinin dahi ifadelerine başvurulurken dönemin sorumlu Belediye Başkanvekili Bilal Özdoğan’ın (daha sonra aday gösterildi ve Ak Parti’den belediye başkanı seçilerek 1 Nisan’dan itibaren asil başkan olarak koltuğa oturdu) Hacılar Kaymakamlığı’ndan soruşturma izni verilmediği için hiçbir şekilde ifadesine dahi başvurulamadı.
ÖZDOĞAN NEDEN SORUŞTURULMUYOR!
Şimdi Hacılar İlçesi’nde vatandaşlar savcılık tarafından yürütülen ve mahkemeye sevk edilip edilmeyeceği henüz belli olmayan soruşturmaya niçin Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ın da dahil edilmediğini merak ediyor. Hacılar Kaymakamlığı’nın Belediye Başkanı Özdoğan için soruşturma izni verilip verilmeyeceği, olayda siyasi baskı olup olmadığı yönünde bir işaret olacağı yorumları yapılıyor.
SİYASİ BASKI MI VAR?
Vatandaşlar ilçedeki sokak köpeklerinin ıslahı ve bunlarla mücadelenin belediyenin görevleri arasında olmasına rağmen olay sonrası Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ın sırra kadem basmasının sebebini anlayamadıklarını ifade ediyorlar. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada Bilal Özdoğan’ın ihmali bulunanlar arasında olup olmadığının dahi araştırılmaması halinde Hacılar ilçesinde yaşayan vatandaşlarda ciddi bir hayal kırıklığı olacağı öne sürülüyor.
Özel Haber: İlter Sağırsoy