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Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Anahtarlar Sahiplerini Buldu

Hacılar Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan Hacılar Kentsel Dönüşüm Projesi 1’inci etap konutlarında incelemelerde bulundu. Başkan Vekili Özdoğan, 200 Dairenin anahtar teslimini yaptıklarını söyledi.

Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Anahtarlar Sahiplerini Buldu

Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Kentsel Dönüşüm Konutlarında incelemelerde bulunan ve 200 dairenin inşaat yapım çalışmalarının tamamlanmasının ardından söz verdikleri gibi hak sahiplerinin Aralık ayında sıcak yuvalarına taşınabildiklerini söyleyen Başkan Vekili Özdoğan, yaptığı açıklamada, “200 dairemizin tesliminin inşallah Aralık ayı içerisinde olacağının sözünü vermiştik. Hamdolsun arkadaşlarımızın yoğun emek ve çalışmalarının neticesinde 200 dairemizin bu hafta içi itibari ile gaz kontrollerini de tamamlamış olduk. Hak sahiplerimiz dönüşüm ofisine uğrayıp gerekli sözleşmelerini imzaladıktan sonra anahtarını teslim alabilirler. Şuan itibari ile de ev temizliğine başlayan hak sahiplerimizde var. İnşallah herhangi bir sıkıntımızda yok. Aboneliklerde tesis edildikten sonra hemşerilerimiz hafta içi itibari ile taşınmaya başlayacaklar gördüğünüz gibi. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim güle güle oturmayı nasip etsin.” şeklinde konuştu.
 

İHA

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