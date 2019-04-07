Nursaçan'dan, Özdoğan'a Hayırlı Olsun Ziyareti

OSB Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte 31 Mart’ta yapılan seçimin ardından Belediye Başkanlığına seçilen Özdoğan’a hayırlı olsun temennilerinde bulunan, OSB Başkanı Nursaçan, şehrimizin geleceğini en üst seviyeye çıkarmak için el birliği ile çalışacaklarını söyledi.







OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’a yaptığı ziyaret ve hayırlı olsun temennileri için teşekkür eden Başkan Özdoğan ise “31 Mart seçimlerinde yaptığımız çalışmaların meyvesini aldık. Tahir başkanımız aday adaylığımız sürecinde ve adaylık sürecinde bana desteğini en kalpten hissettiren ağabeyimdir. Bizde bu anlamda herkesin bütün Hacılarımızın ve Kayseri’de yaşayan bütün hemşerilerimizin Belediye Başkanı olacağız inşallah. Çok ciddi çalışmalarımız olacak. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bizler de istihdam konusunda çalışmalar yürüteceğiz. Sanayiden gelen gücümüzü de yansıtacağız. Ayrıca Organize sanayi bölgemizle birlikte OSB Teknik Koleji’ni de destekler bir şekilde Yüksek Okulu’da ilçemize kazandıracağız. Bu güzel ziyaretleri için OSB Başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

