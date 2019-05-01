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Özdoğan, 'Açılan yollar, güzelliklere açılmış olsun"

Hacılar Belediyesi, vatandaşların daha iyi hizmet alabilmelerini sağlamak adına, parselasyon çalışması yapılan yerlerde, yeni imar yollarını açıyor. Başkan Özdoğan, “İlçemizde tüm faaliyetlerimiz gibi imar yolları açma çalışmalarımız da olduğu yerden devam ediyor.” dedi

Özdoğan, 'Açılan yollar, güzelliklere açılmış olsun"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Akdam ve Beğendik Mahallelerinde yürütülen yeni imar yolu açma çalışmalarını, yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Mahalle sakinleriyle bir süre sohbet eden ve açıklamalarda bulunan Başkan Özdoğan “Hacılar ilçemizde tüm faaliyetlerimiz gibi imar yolları açma faaliyetlerimizde olduğu yerden devam ediyor. İmar yolları bizim için çok önem arz ediyor. Gelişen, büyüyen Hacılarımızda modern yapılaşmanın temeli imar yollarından geçiyor. Parsel çalışmalarından geçiyor. İnsanlarımızın evlerine, bağlarına daha rahat ulaşım sağlamaları için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bu manada Beğendik Mahallesi Altun Sokak’ta yaklaşık 80 bin metrekarelik bir alanda imar yollarını açmış durumdayız ve çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Akdam Mahallesi Özgüneş Caddesi’ni Hisarcık Caddesi’ne bağlayan önemli bir imar yolunu da açmış bulunmaktayız. Burada 70 bin metrekarelik bir alanda ciddi bir bağlantı yolu sağlanmış oldu. Açılan yollar güzelliklere açılmış olsun. İyiliklere açılmış olsun. İnsanlarımız sağlıkla, sıhhatle bağlarında, bahçelerinde huzur içerisinde yaşasınlar. Hayırlı, uğurlu olsun.“ ifadelerini kullandı.
Yeni imar yollarının açılmasından dolayı memnuniyetini dile getiren mahalle sakinleri de yapılan çalışmalarla bağlarına ulaşımın çok kolaylaştığını ifade ederek, Başkan Özdoğan ve ekibine teşekkür etti.
 

İHA

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