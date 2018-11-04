Özdoğan, Amacımız Daha Yeşil Bir Hacılar

Hacılar Belediyesi doğayı korumak adına gerçekleştirdiği fidan dikim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Erciyes Mahallesinde geçtiğimiz günlerde yangın sebebiyle zarar gören ağaçların yerine yeni fidanlar dikildi. Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinde eğitim gören öğrenciler ile birlikte gerçekleştirilen etkinlikte 400 adet çam fidanı dikildi.

Etkinliğe katılan öğrenciler adına bir açıklama yapan, Ağaç baba olarak bilinen ve bugüne kadar bir milyon fidanın toprakla buluşturulmasını sağlayan Mustafa Göçer, “Hacılar Belediyesi’ne yeşile verdiği değerden dolayı teşekkür ediyorum. Kayseri’de ağaçlandırma konusunda gerçekten önemli bir hız var. 1982 yılından beri ağaç diken biri olarak bunu çok iyi gözlemleyebiliyorum. Özellikle Lifos Dağı’nın kenarlarında ve Hacılar’ın yukarı bölgelerinde çok güzel ormanlar yeşermeye başladı. Bundan dolayı ben Hacılar Belediyesi’ni ve ağaç diken herkesi tebrik ediyorum. Hem ağaç dikiyoruz hem de çocuklarımıza ağaç dikmeyi öğretiyoruz.” şeklinde konuştu.

Belediye olarak her zaman doğanın yanında olduklarına vurgu yapan Hacılar Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan, “Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Bölümünde eğitim gören 34 doğa gönüllüsü kardeşimizle birlikte 400 çam fidanını toprakla buluşturduk. Biz Belediye olarak her zaman doğanın ve yeşilin yanındayız. Doğayı korumak biz yerel yönetimlerin başlıca görevlerindendir. Hem 400 fidanı dikmenin mutluluğunu hem de genç arkadaşlarımızla birlikte olmanın keyfini yaşıyoruz. Mustafa Göçer gibi bir milyonun üzerinde fidanın toprakla buluşturulmasını sağlayan bir ağabeyimizin de yanımızda olmasından dolayı onurlandık ve gururlandık. Kendisine, genç arkadaşlarıma ve Belediye personelime teşekkür ediyorum. Yeşille ve doğayla ilgili çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Daha yeşil bir Hacılar, daha yeşil bir Kayseri ve daha yeşil bir Türkiye ümidiyle diyor saygı ve sevgilerimi iletiyorum.” dedi.

