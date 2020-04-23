ÖZDOĞAN ÇOCUKLARIN BAYRAMINI HEDİYELERLE KUTLADI

Hacılar Belediyesi Belediye Zabıta aracını süsleyerek ilçe genelinde dolaştırıldığını, bu sayede sokağa çıkamayan çocukların bayramlarını çeşitli hediyeler ile kutladıklarını söyleyen Başkan Özdoğan, bu akşam saat: 21’00’de vatandaşları bayrakları ile balkonlardan İstiklal Marşı’nı okumaya davet ettiklerini ifade etti. Özdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

"23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımızı coşkuyla kutlamak adına evlerinde bayramımızı kutlayan yavrularımıza eşlik etmek için süslediğimiz aracımız ilçemizde tüm mahallerimizi dolaştı. 23 Nisan şarkılarını çocuklarımız için çaldı. Biliyorum ki hep beraber olamıyoruz. Biliyorum ki bir araya gelemiyoruz ama bugünler geçici. İnşallah evimizde kalıp bugünleri bu bayramımızı bu şekilde kutlayacağız. Sağlıklı yarınlarda buluşacağız. Biz sizleri seviyoruz. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Çocuklar şanlı bayrağımıza her zaman sahip çıkmışlardır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı da bu manada kutluyorum. Sevinin çocuklar, övünün büyükler diyorum. Evimizde kalıyoruz. Sağlıklı yarınlarda buluşacağız inşallah."

