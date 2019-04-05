Özdoğan: “Herkesin Başkanı Olacağım”

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 60,82 oranında oy alarak Hacılar Belediye Başkanı seçilen Bilal Özdoğan, Kayseri Adalet Sarayı’nda düzenlenen törenle Meclis Üyeleri ile birlikte mazbatasını aldı.

Mazbatasını Hacılar İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Birol Küçük’ten alan ve “31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimleri Allah’ın izniyle zaferle kazanmış durumdayız. İnşallah bundan sonraki süreçte de ilçemize layık hizmetleri hep birlikte yapacağız” diyen Özdoğan, törende yaptığı açıklamada sözlerini şöyle sürdürdü:



“12 Bin 426 yaşayanımız var ilçemizde, ama ilçemizde yaşasın yaşamasın dünyanın her neresinde Hacılarlı varsa hemşerimiz varsa onun belediye başkanı olacağımı teminatını şimdi buradan vermek istiyorum. Biz bize oy veren vermeyen herkesin belediye başkanı olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi gönül belediyeciliği anlamında da ilçemizi yapacağımız hizmetlerle taçlandıracağız.”



Mazbata töreninin ardından Hacılar Belediyesi’ne gelen Özdoğan, burada partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Daire müdürleri ve belediye çalışanları ile selamlaşan Özdoğan’a, eşi Buket Özdoğan da eşlik etti.



ÖZDOĞAN “BUGÜN BU KUTLU GÜNE BİRLİKTE YENİDEN BİSMİLLAH DİYORUZ.”

Kurban kesiminin ve Veli Alparslan hocanın duası ardından konuşan Başkan Özdoğan “13 Ocak’ta Bismillah dikerek çıktığımız yolda 31 Mart akşamı Elhamdülillah diyerek rabbim seçim galibiyetini bizlere nasip etti. Burada emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum, Allah sizlerden razı olsun. Bugün bu kutlu güne birlikte yeniden bismillah diyoruz. Bizler bir kardeşiniz olarak, büyüklerimin kardeşi, küçüklerimin abisi olarak inşallah bu kutlu yolda Sayın Cumhurbaşkanımızın gönül belediyecilik anlayışını sizlerle birlikte en üst seviyede uygulayacağız.” dedi.



Devir teslim töreni için makama geçen Özdoğan, burada görevi Doğan Ekici’den devraldı. 5 yıllık görev süresinin ardından görevi devreden Doğan Ekici burada yaptığı konuşmada “Bilal Başkanımız, benim hem ilçe başkanı iken başkan yardımcımdı, hem belediye başkanı iken yardımcılığımı yaptı. Bundan sonrada belediye başkanı olarak inşallah ekibiyle beraber bizden aldığı bayrağı daha üst seviyelere çıkaracak, ben bundan eminim benim kardeşim arkadaşım başkanım. Allah hayırlı mübarek etsin.” İfadelerini kullandı.



Başkan Özdoğan’da “Ben Doğan Başkanıma gerek 5 yıllık Belediye Başkanlığı süresince yaptığı hizmetlerden dolayı gerekse ilçe başkanı olarak partimize verdiği emeklerinden dolayı hasletten teşekkür ediyorum. Dediği gibi yardımcılıklar görevinde bulunduk. Sayın başkanımla ki uzun yıllar 2004 başı 2011 e kadar partide 7 yıllık başkan yardımcılığımız var. Burada da 5 yıllık başkan yardımcılığımız var, inşallah gerek oradaki parti teşkilatı terbiyesi nezaketi, parti kültürü gerek buradaki başkan yardımcılığı idarecilik anlamındaki tecrübelerimizi ilçemize en üst seviyede yansıtmak için elimizden gelen gayreti göreceğiz. İnşallah bugün burada bismillah diyoruz. Aslında kaldığı yerden değil de olduğu yerden devam etmek istiyoruz. Üzerine işler inşa etmek adına inşallah rabbim nasip eder ki, birliğimiz beraberliğimiz daim olsun. Allah herkese sağlık sıhhat versin başta Doğan Başkanım olmak üzere. Huzurla sağlıkla sıhhatle ülkemiz, ilimiz, ilçemiz kazasız belasız günler haftalar aylar yıllar yaşasın. Rabbim bizleri mahcup etmesin.” dedi



Son olarak söz alan Ak Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç ise “Doğan Başkanımıza bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Sağlık sıhhat diliyorum. Bundan sonrada her daim inşallah bizimle beraber olmaya devam edecek. Bilal Başkanımıza da görevinde muvaffakiyetler diliyorum, başarılar diliyorum. Kendisinin bu görevi önümüzdeki 5 yıl layıkıyla yapacağına hem inancımız hem güvenimiz hem de desteğimiz tam olacak inşallah.” Şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Özdoğan, Hacılar İlçesi’ne Belediye Başkanı Olarak hizmetlerinden dolayı Doğan Ekici’yi tebrik ederek hediye ve plaket takdim etti.

