Özdoğan: “Kadınlar dünyadır” Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, kadın belediye personelinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Özdoğan, Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci’nin ailesini de ziyaret etti. Başkan Özdoğan, “Kadınlar dünyadır. Kadınlarımız ne kadar güçlü olursa Dünyamızda o kadar güçlü olur” dedi.

09 Mart 2020 Pazartesi 18:00