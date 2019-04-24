Özdoğan muhtarlarla bir araya geldi

Başkan Özdoğan, 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından Hacılar’da göreve başlayan 12 mahalle muhtarı ile bir araya gelerek istişarede bulundu. Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Başkan Özdoğan’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Ersel Elcuman ve birim müdürleri de katıldı. Mahalle muhtarlarına yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulunarak sözlerine başlayan Başkan Özdoğan; “Benim sizden istirhamım köprü vazifesi olun. Mahallenizdeki sıkıntıları bize iletin. Talepleri bize iletin. İstişare içerisinde olalım. En uç noktalara kadar biz gideceğiz ama irtibat noktasında hep beraber olalım. Biz bu ilçenin güzelliği için bu ilçenin refahı, huzuru, mutluluğu için çalışacağız. Nefesimiz yettiği kadar. Benim hesabım kitabım burası, Hacılar. Hacılar’ın derdi, Hacılar’ın sıkıntısı. Tüm birimlerimizle Cenab-ı Allah’ın rızası için buraya hizmet edeceğiz. Doğru olan ne ise güzel olan ne ise yapacağız. Biz bu çizgi üzerinde gideceğiz. Allah’ın izniyle bizim, doğru olan güzel olan yapamayacağımız hiçbir şey yok. Birlik ve beraberliğimiz olduğu müddetçe. Dayanışmamız olduğu müddetçe. Seçim, siyaset oldu bitti. Bu fırsatı iyi değerlendireceğiz. Cenab-ı Hak bunu bize lütfetmiş. Bunu iyi değerlendireceğiz. Benim sizler gibi güçlü bir ekibim var. Güçlü muhtar arkadaşlarımız var. Siz, hizmetin en uç noktasındaki insanlarsınız. Allah’ın izniyle birlik beraberlik içerisinde her şeyi çözeriz. Yeter ki birbirimizi anlayalım” ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan muhtarlar ise; Hacılar’a hizmet etmek için hep birlikte çalışacaklarını ifade ederek, Başkan Özdoğan'a yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun temennisinde bulundular.

