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Özdoğan pazar yerini denetledi

Hacılar İlçesinde kurum ve kuruluşlar, halk sağlığının korunması ve Korona virüs salgınının yayılmaması için alınan tüm tedbirleri titizlikle uyguluyor.

Özdoğan pazar yerini denetledi
Pazar yerini ziyaret eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede cuma günleri kurulan pazarın Hacılar Belediyesi Zabıtası, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Grup Başkanlığı ile İlçe Gıda ve Tarım Müdürlüğü tarafından denetlendiğini, girişlerin ve çıkışların tek taraflı verildiğini, vatandaşlar ile esnafın kurallara uyması için uyarı yazıları asıldığını söyledi. Önceliklerinin halk sağlığı olduğunu ve bu doğrultuda alınan kararların ilçede titizlikle uygulandığını ifade eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “İlçemizde vatandaşlarımız cuma gününü yine sağlıklı bir ortamda geçiriyorlar. Belediyemiz ve Kaymakamlığımız tüm personeliyle vatandaşımızın sosyal mesafeye uyması noktasında gerekli uyarıları yapıyor. Maskesi olmayan vatandaşlarımıza girişte maske temin ediyoruz. Pazar yerinin fazla kalabalık olmaması açısından da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz gereken tedbirleri zabıtamızla birlikte alıyorlar. Bu noktada da ben, hem esnafımıza hem vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Devletimizin belirlediği kurallar toplum sağlığı için esas olan kurallar. Kurallara uyalım, sağlıklı kalalım. İnşallah önümüzde ki hafta daha bol bir şekilde maske üretimimiz devam edecek. Dağıtımımız devam edecek. İnşallah hafta sonu için gerekli kurallara uyalım. Paniğe gerek yok, tedbirleri elden bırakmayalım. Fırınlarımız açık. Gerekli güvenlik görevlilerimiz halkımızın hizmetinde. Vefa sosyal gruplarımız halkın hizmetinde. İnşallah vatandaşlarımız Cumartesi ve Pazar günü paniğe gerek olmadan bugünden ihtiyaçlarını gidersinler. Sağlıklı kalsınlar. İnşallah sağlıklı yarınlarda buluşalım diyorum” dedi.
 

Kurumsal

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