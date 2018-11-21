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Özdoğan, Yol Yapım Çalışmalarını İnceledi

Hacılar Belediyesi, kış ayları öncesi ihtiyaç duyulan yerlerde yol yapım çalışmalarını tamamlıyor. Bu kapsamda Hürmetçi ve Karpuzsekisi Mahallerinde kilitli parke ve asfalt yol yapım çalışmaları yürütülüyor.

Özdoğan, Yol Yapım Çalışmalarını İnceledi

Hacılar Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan, Fen İşleri Müdürlüğünce Hürmetçi ve Karpuzsekisi Mahallerinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında Fen İşleri Müdürü Mustafa Palaz’dan bilgi alan Başkan Vekili Özdoğan, kar yağmadan önce burada sürdürülen çalışmaları tamamlayacaklarını ifade etti. Başkan Vekili Özdoğan yaptığı açıklamada; “Kasım ayının yirmi birinde asfalt çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kayserigaz’ın Karpuzsekisi ve Hürmetçi mahallelerimizde yaptığı gaz çalışmalarını tamamlamasının ardından kar, kış olamadan buradaki hemşehrilerimizin rahat etmesi adına gerekli yerlerde asfalt serimi yapıyoruz. Bakım onarım yapılması gereken yerlerde de tüm ekibimizle bakım, onarım yapıyoruz. Bir taraftan Karpuzsekisi kanal boyu üzerinde kilitli parke çalışmalarımız devam ediyor. Diğer taraftan mahalle içerisindeki kilitli parke yapımlarımız ve onarımlarımız devam ediyor. İşlerimizi birkaç gün içerisinde tamamlayıp buradaki hemşehrilerimizin yağmurda karda sıkıntı çekmemesi adına tüm gayretimizle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
 

İHA

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