Özer’in Ailesi Taziyeleri Kabul Ediyor

Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesindeki evlerinde taziyeleri kabul eden Özer ailesi, ailenin acısını paylaşan herkese teşekkür etti. Aile yakını Hamdi Kilci yaptığı açıklamada, tarif edilemez bir acı yaşadıklarını olayın adli sürecinin devam ettiğini, başta Kayseri Valisi Sehmus Günaydın olmak üzere herkese bu zor günlerinde yanlarında olup destek oldukları için teşekkür etti. Kilci yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

“Mehmet’imizi çok acı bir olayda kaybettik. Allah kimsenin başına vermesin. Ancak olayın ardından gerek haber kaynaklarında, gerekse sosyal medya üzerinden gerçeği yansıtmayan ailemizi derinden üzen alakası olmayan haberler, yorumlar, olaylar meydana geldi. Bu yapılan acımasız yorumlar, haberler ve olaylar acımıza daha fazla acı kattı. Biz burada suçlu aramıyoruz, adaletimize güveniyoruz. Bir ihmal varsa adaletimiz bunu yerine getirecektir. Mehmet’imize Allah rahmet eylesin, kaderde bunu yaşamakta varmış. Sizlerden ricamız acımızı farklı mecralara çekip derinleştirmemeniz. Acı günümüzde ilk günden beri yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz. Allah kimseye böyle bir olay yaşatmasın.”

Kilci, olay sonrası adli ve idari sürecin hem Kayseri Valiliği hem de Cumhuriyet Savcılığınca devam ettiğini, ihmali olan varsa gerekenin yapılmasını istediklerini sözlerine ekledi.

