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Saadet’ten Hacılar’a yeni başkan

Saadet Partisi’nde Hacılar İlçe başkanlığına Tuncay Eser getirildi.

Saadet’ten Hacılar’a yeni başkan
Saadet Partisi İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Hacılar’da görev değişikliğine gidildi. Buna göre yeni başkan Tuncay Eser oldu.
İl Başkanı Mahmut Arıkan yeni ilçe başkanını tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Çiçeği burnunda başkan  Tuncay Eser ise  Hacılarda çalmadık kapı, ulaşmadık vatandaş bırakmamak için gayret göstereceklerini söyledi.
Kurum Haberi
 
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