“Sahipsiz köpek saldırısı sonucunda kanamadan ölüm”

“Kayseri Hacılar ilçesi, Baki Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi öğrencisi olan 2004 doğumlu Mehmet Özer’in, 04/01/2019 günü ölümü olayı ile ilgili olarak gerek sosyal medyada gerekse bir kısım yazılı basında çıkan haberler üzerine basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.



Olayın nöbetçi Cumhuriyet Savcımıza bildirilmesi üzerine olayla ilgili ilk talimatların verilmesinin ardından Kayseri Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nde görevli iki adli tıp uzmanının da katılımıyla müteveffanın cesedi üzerinde gerçekleştirilen otopsi işlemi neticesinde, Mehmet Özer’in yırtıcı hayvan yaralanmasına bağlı büyük arter ve geniş yumuşak doku yaralanması ile bunlardan gelişen kanama sonucu öldüğü tespit edilmiştir.



Olay sırasında ölen Mehmet Özer’in yanında bulunan tanık öğrencilerin beyanları ve bu öğrencinin haber vermesi üzerine Mehmet Özer’i kurtarmak amacıyla olay yerine intikal eden okul görevlileri ile öğrencilerin ve ayrıca olaya müdahale eden Hacılar İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerinin anlatımlarından müteveffanın sahipsiz köpek saldırısına maruz kaldığı anlaşılmıştır.



Olayla ilgili olarak soruşturma her yönüyle titizlikle yürütülmekte olup, olayda kasıt ya da ihmali belirlenebilecek olan tüm şüpheliler hakkında gereğine tevessül edileceğinin bilinmesi hususu ile kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

