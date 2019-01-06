Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sokak köpekleri toplanıyor

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde lise öğrencisinin sokak köpekleri tarafından uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından sokak köpekleri toplanmaya başladı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde dün meydana gelen olayda, lise 1. sınıf öğrencisi Mehmet Özer (14) sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından Hacılar Belediyesine bağlı ekipler, mahalle aralarında dolaşan köpekleri toplamak için çalışma başlattı. Polis ekipleriyle beraber bina bahçelerinde ve sokaklarda gezen köpekler, teker teker toplanarak barınağa götürüldü.
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
Sokak KöpekleriHacılarKayseri GündemKayseir HaberGündemHaberlerHaberKayseri HaberKayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Maksut Aslan 3 hafta önce

Maalesef Ülkemizde insanların başına birşeyler geldikten sonra önlem alınıyor. Olaydan önce Belediye nerede idi bakalım sorumlular cezalandırılacak mi

Cevapla
Beğenmedim! (0)