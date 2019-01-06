Sokak köpekleri toplanıyor

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde dün meydana gelen olayda, lise 1. sınıf öğrencisi Mehmet Özer (14) sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından Hacılar Belediyesine bağlı ekipler, mahalle aralarında dolaşan köpekleri toplamak için çalışma başlattı. Polis ekipleriyle beraber bina bahçelerinde ve sokaklarda gezen köpekler, teker teker toplanarak barınağa götürüldü.
İHA
Maalesef Ülkemizde insanların başına birşeyler geldikten sonra önlem alınıyor. Olaydan önce Belediye nerede idi bakalım sorumlular cezalandırılacak mi