"SUÇLULARI BULUN"

VATANDAŞ NE DİYOR?
Hacılar’da yaşadığını belirten İsmail Herdem, 8 yıldır belediyeye bu konuyla ilgili adeta dilekçe yağdırdıklarını ama sonuç alamadıklarını hatırlatarak, “Belediye bize cevap olarak biz köpek toplayıcısı mıyız diyor. Şimdi bu cevaplarının hesabını versinler. Soruşturma şeffaf yürütülmeli ve zaman zaman da bizlere süreçle ilgili bilgi verilmeli. Güvenli ortam sağlanana kadar çocuklarımız için ücretsiz servisler sağlanmalı” dedi.
KİMSE SİYASETE ALET EDEMEZ
Korkunç olay sonrası Hacılar halkı ilçe merkezinde toplanarak bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada şöyle denildi: “Kayseri’ye en yakın ama medeniyete en uzak ilçe olduk. Şuraya güneydoğudaki gibi ücretsiz eğitim benzeri üç tane minibüs koyup çocuklarımızı koruyamadılar. Ateş düştüğü yeri değil hepimizi yaktı. Kimse olayları başka yere çekmesin ve siyasete alet etmesin, ettirmeyiz de. Hacılar artık Acılar oldu. Ne olur acımızı dindirin, suçluları bulup cezasını verin.”
“SUÇLULAR ORTAYA ÇIKARILACAK”
Vali Günaydın olayla ilgili olarak anında adli ve idari soruşturma açıldığını belirterek, “Kimin ihmali ve suçu varsa bulunup ortaya çıkarılıp gereği yapılacak. Her kim olursa olsun, ihmali olanın, kusuru olanın, suçu olanın asla yanına kalmayacak. Kalamaz da zaten. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu. Vali Günaydın olayın tek bir sebepten kaynaklanmadığını hatırlatarak, “Bu sebepleri ortaya koyup tedbiri almazsak ileride tekrar karşılaşma ihtimalimiz yüksektir. Arkadaşlarımız bu konuda değişik, ayrıntılı bilgiler verdiler. Bütün kurumlarla ele almamız gerekir diye düşünüyorum” dedi.
AZ KONUŞUP GEREKENİ YAPMAK LAZIM
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yaşanan acı olayın asla kapatılacak ya da üstüne gidilmeyecek bir yönü olmadığına dikkat çekerek, “Muhakkak sorumlular bulunup gereği yapılacaktır. Ama bu dramatik olayı kaşıyıp provoke etmek isteyenlere de fırsat vermemek gerekir. Bu nedenle az konuşup çok iş yapacağız. Olayın sonrasında ne yapılması gerekiyorsa hepsi muhakkak yapılacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın” dedi.
BÜYÜKŞEHİR’DEN AÇIKLAMA
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Basın Merkezi tarafından, kamuoyundaki yanlış bilgilendirmeleri düzeltmek adına bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi’nin köpek toplama yetkisi yoktur. Köpekler ilçe belediyelerince toplanır, tutanakla belediyemizin barınağına teslim edilir. 10 gün içinde hasta olmayan köpekler kısırlaştırılıp tekrar aynı belediyeye iade edilir. Köpeklerin katledilmesi söz konusu değildir” denildi.
Hacılar’da yaşadığını belirten İsmail Herdem, 8 yıldır belediyeye bu konuyla ilgili adeta dilekçe yağdırdıklarını ama sonuç alamadıklarını hatırlatarak, “Belediye bize cevap olarak biz köpek toplayıcısı mıyız diyor. Şimdi bu cevaplarının hesabını versinler. Soruşturma şeffaf yürütülmeli ve zaman zaman da bizlere süreçle ilgili bilgi verilmeli. Güvenli ortam sağlanana kadar çocuklarımız için ücretsiz servisler sağlanmalı” dedi.
KİMSE SİYASETE ALET EDEMEZ
Korkunç olay sonrası Hacılar halkı ilçe merkezinde toplanarak bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada şöyle denildi: “Kayseri’ye en yakın ama medeniyete en uzak ilçe olduk. Şuraya güneydoğudaki gibi ücretsiz eğitim benzeri üç tane minibüs koyup çocuklarımızı koruyamadılar. Ateş düştüğü yeri değil hepimizi yaktı. Kimse olayları başka yere çekmesin ve siyasete alet etmesin, ettirmeyiz de. Hacılar artık Acılar oldu. Ne olur acımızı dindirin, suçluları bulup cezasını verin.”
“SUÇLULAR ORTAYA ÇIKARILACAK”
Vali Günaydın olayla ilgili olarak anında adli ve idari soruşturma açıldığını belirterek, “Kimin ihmali ve suçu varsa bulunup ortaya çıkarılıp gereği yapılacak. Her kim olursa olsun, ihmali olanın, kusuru olanın, suçu olanın asla yanına kalmayacak. Kalamaz da zaten. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu. Vali Günaydın olayın tek bir sebepten kaynaklanmadığını hatırlatarak, “Bu sebepleri ortaya koyup tedbiri almazsak ileride tekrar karşılaşma ihtimalimiz yüksektir. Arkadaşlarımız bu konuda değişik, ayrıntılı bilgiler verdiler. Bütün kurumlarla ele almamız gerekir diye düşünüyorum” dedi.
AZ KONUŞUP GEREKENİ YAPMAK LAZIM
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yaşanan acı olayın asla kapatılacak ya da üstüne gidilmeyecek bir yönü olmadığına dikkat çekerek, “Muhakkak sorumlular bulunup gereği yapılacaktır. Ama bu dramatik olayı kaşıyıp provoke etmek isteyenlere de fırsat vermemek gerekir. Bu nedenle az konuşup çok iş yapacağız. Olayın sonrasında ne yapılması gerekiyorsa hepsi muhakkak yapılacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın” dedi.
BÜYÜKŞEHİR’DEN AÇIKLAMA
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Basın Merkezi tarafından, kamuoyundaki yanlış bilgilendirmeleri düzeltmek adına bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi’nin köpek toplama yetkisi yoktur. Köpekler ilçe belediyelerince toplanır, tutanakla belediyemizin barınağına teslim edilir. 10 gün içinde hasta olmayan köpekler kısırlaştırılıp tekrar aynı belediyeye iade edilir. Köpeklerin katledilmesi söz konusu değildir” denildi.
İlter SAĞIRSOY
bizde böyledir. şehrimizde (ülkemizde de öyle) pek çok konuda olduğu gibi kangren olmuş ve yıllardır davası güdülen sorunlar var. ancak maalesef ne devlet kurumları ne belediye kurumları kimseyi dinlemez, şikayetlere ilgisiz kalır, "bizi ilgilendirmez der" " bu konu bizim ile ilgili değil der", yeri geldiğinde vatandaşı azarlar. gün gelir birileri ölür. işte o zaman kıyamet kopar. devlet yetkilileri, belediye yetkilileri yüksek seslerle açıklamalar yapmaya başlarlar, sorumlular aranır, bazen belki düşük kademeden bazı kişiler sorumlu tutulup küçük cezalar verilir. ölen öldüğü ile kalır. hiçbir konuda değişen bir şey olmaz, ülkemde her şey aynı şekilde devam eder.