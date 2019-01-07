"SUÇLULARI BULUN" Hacılar’da meydana gelen vahşet sonrası, 14 yaşındaki Mehmet Özer’in hayatını kaybetmesine sebep olan sorumluların bulunmasını isteyen Özer’in ailesi, yakınları ve arkadaşları Vali Şehmus Günaydın’a “Yapanın yanına kalmasın. Yıllardır okul yolumuz böyle. Hep köpekler saldırırdı. Ne olur artık bu son olsun. Suçlular kim olursa olsun bulup adalet önüne çıkarın” diye seslendiler.

VATANDAŞ NE DİYOR?



Hacılar’da yaşadığını belirten İsmail Herdem, 8 yıldır belediyeye bu konuyla ilgili adeta dilekçe yağdırdıklarını ama sonuç alamadıklarını hatırlatarak, “Belediye bize cevap olarak biz köpek toplayıcısı mıyız diyor. Şimdi bu cevaplarının hesabını versinler. Soruşturma şeffaf yürütülmeli ve zaman zaman da bizlere süreçle ilgili bilgi verilmeli. Güvenli ortam sağlanana kadar çocuklarımız için ücretsiz servisler sağlanmalı” dedi.



KİMSE SİYASETE ALET EDEMEZ



Korkunç olay sonrası Hacılar halkı ilçe merkezinde toplanarak bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada şöyle denildi: “Kayseri’ye en yakın ama medeniyete en uzak ilçe olduk. Şuraya güneydoğudaki gibi ücretsiz eğitim benzeri üç tane minibüs koyup çocuklarımızı koruyamadılar. Ateş düştüğü yeri değil hepimizi yaktı. Kimse olayları başka yere çekmesin ve siyasete alet etmesin, ettirmeyiz de. Hacılar artık Acılar oldu. Ne olur acımızı dindirin, suçluları bulup cezasını verin.”



“SUÇLULAR ORTAYA ÇIKARILACAK”



Vali Günaydın olayla ilgili olarak anında adli ve idari soruşturma açıldığını belirterek, “Kimin ihmali ve suçu varsa bulunup ortaya çıkarılıp gereği yapılacak. Her kim olursa olsun, ihmali olanın, kusuru olanın, suçu olanın asla yanına kalmayacak. Kalamaz da zaten. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu. Vali Günaydın olayın tek bir sebepten kaynaklanmadığını hatırlatarak, “Bu sebepleri ortaya koyup tedbiri almazsak ileride tekrar karşılaşma ihtimalimiz yüksektir. Arkadaşlarımız bu konuda değişik, ayrıntılı bilgiler verdiler. Bütün kurumlarla ele almamız gerekir diye düşünüyorum” dedi.



AZ KONUŞUP GEREKENİ YAPMAK LAZIM



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yaşanan acı olayın asla kapatılacak ya da üstüne gidilmeyecek bir yönü olmadığına dikkat çekerek, “Muhakkak sorumlular bulunup gereği yapılacaktır. Ama bu dramatik olayı kaşıyıp provoke etmek isteyenlere de fırsat vermemek gerekir. Bu nedenle az konuşup çok iş yapacağız. Olayın sonrasında ne yapılması gerekiyorsa hepsi muhakkak yapılacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın” dedi.



BÜYÜKŞEHİR’DEN AÇIKLAMA



Büyükşehir Belediye Başkanlığı Basın Merkezi tarafından, kamuoyundaki yanlış bilgilendirmeleri düzeltmek adına bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi’nin köpek toplama yetkisi yoktur. Köpekler ilçe belediyelerince toplanır, tutanakla belediyemizin barınağına teslim edilir. 10 gün içinde hasta olmayan köpekler kısırlaştırılıp tekrar aynı belediyeye iade edilir. Köpeklerin katledilmesi söz konusu değildir” denildi.



İlter SAĞIRSOY