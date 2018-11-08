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TBB’DEN Hacılar'a Hibe Desteği

Türkiye’deki tüm belediyeleri tek çatı altında toplayan ve belediyelerin gelişmelerini hedefleyen Türkiye Belediyeler Birliği'nden (TBB), Hacılar Belediyesi’ne önemli bir destek geldi.

TBB’DEN Hacılar'a Hibe Desteği

TBB tarafından Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün kullanımı için hibe edilen 12 tonluk 1 adet damperli kamyon, Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan tarafından teslim alındı. Hibe edilen damperli kamyonun Hacılar Belediyesinin yapacağı hizmetlerde kullanılacağını ifade eden Belediye Başkan Vekili Özdoğan, Hacılar için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade etti. Destekleri için TBB Yönetimine teşekkür eden Özdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü;
"İlçemize bir adet çekici kamyon kazandırmış bulunuyoruz. TBB’nin değerli katkılarıyla 12 tonluk çekici kamyonumuzu Fen İşleri Müdürlüğümüzün hizmetlerinde kullanılmak üzere teslim aldık. Katkılarından dolayı Türkiye Belediyeler Birliği’nin Sayın Başkanı’na, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Genel Sekreterimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlçemizin malum coğrafyası ve iklim şartları ortadadır. Yaklaşan kış öncesinde de gerek karla mücadelede gerekse hafriyat ve asfalt işlerimizde de rahatlıkla kullanabileceğimiz güçlü bir kamyonumuz daha oldu. Bunların hepsi geniş hizmet ağında, kaliteli hizmet anlayışıyla devam eden işlerimizin göstergesidir. Güzel günlerde kullanmak dileğiyle, ilçemize hayırlı olsun.”
 

İHA

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