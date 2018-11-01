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TİYATROCULAR HACILARDA BULUŞTU

Kayseri’de faaliyet gösteren Tiyatro grupları Hacılar’da bir araya geldi. Hacılar Tiyatro Topluluğunun (HTT) ev sahipliğinde gerçekleşen programda, Tiyatronun gelişimi ve yaygınlaştırılması için yapılması gerekenler masaya yatırıldı. 

TİYATROCULAR HACILARDA BULUŞTU

Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde, Yönetmen Mustafa Tuna’nın moderatörlüğünde düzenlenen ve Kayseri’de faaliyet gösteren Tiyatro gruplarının temsilcilerinin katıldığı programın açılış konuşmasını yapan HTT Yönetmeni Mustafa Tuna, “Kayseri’de tiyatro sanatının yükünün çeken arkadaşlarımız şuan burada. Bu toplantıdaki amacımız Kayseri’de tiyatroyu ve tiyatrocuyu nasıl geliştirebiliriz. Bizim evet sorunlarımız var. Ancak bunları hem halk tarafından, seyirci tarafından hem de tiyatrocu tarafından nasıl geliştirebiliriz bunu tartışmak için bir araya geldik.” dedi.
Hacılar Tiyatro Topluluğu (HTT), Artizhane Sanat, Kayseri Sahne Tiyatrosu (KAST), AGÜ Sahne, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ekibi (GÜFTE), Düşler Sahnesi Sanat Topluluğu, Janti Sahne, Diş Hekimliği Fakültesi Tiyatro Topluluğu (DİFTT), Asr-ı Temaşa Sanat Topluluğu, Kocasinan Çocuk Kulübü ve Kelebek Tiyatrosunun temsilcilerinin yaşadıkları sorunları, görüş ve önerilerini belirttikleri toplantının sonunda, toplantıların tekrar ve devamlılığı, ortak sosyal medya platformunda faaliyet, ortak sosyal medya grubu oluşturulması, gruplar arası iletişimin artırılması ve yardımlaşma, ortak faaliyet ve çalışmaların gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. 
 

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