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Vali Kamçı’dan Hacılar’a Veda Ziyareti

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Vali Süleyman Kamçı, Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen ve Hacılar Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan’ı makamında ziyaret ederek, veda etti.

Vali Kamçı’dan Hacılar’a Veda Ziyareti

Hacılar Kaymakamlığında İlçe Protokolü tarafından karşılanan Vali Süleyman Kamçı, Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Muhittin Doğan ve kurum amirleri ile bir süre sohbet etti.
Hacılar Kaymakamlığının ardından Belediye’ye geçen Vali Kamçı, Hacılar Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan’ı ziyaretinde yaptığı konuşmada, kısa bir süre sonra veda edeceği Kayseri’den memnun bir şekilde ayrıldığını, buradaki hizmet süresinde Kayseri’nin huzuru ve refahı için mesai harcadıklarını söyledi. Görev süresince belediyelerin ve diğer kurumların yardımlarını ve desteklerini gördüklerini ifade eden Vali Kamçı, “Ben bu vesileyle herkese, teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.” dedi.
Vali Süleyman Kamçı’nın ziyaretinden dolayı memnun olduğunu dile getiren Başkan Vekili Bilal Özdoğan ise, "Valimiz Sayın Süleyman Kamçı'ya ilimize sağlamış olduğu değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında da başarılar diliyorum "dedi.
Görüşmenin sonunda Başkan Vekili Özdoğan, Vali Kamçı’ya Türk Bayrağı tablosu takdim etti.
 

İHA

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