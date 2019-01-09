Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Vatandaşlar Köpeklerin Toplanmasını Bekliyor

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 14 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği olayda ilçe halkı sokak köpeklerinin bir an önce toplanmasını istiyor.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü Hacılar ilçesinde yaşanan olay sonrasında ilçede polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşlar çocuklarıyla birlikte sokağa çıkarken, sokak köpeklerinin hızlı bir şekilde toplanarak barınaklara götürülmesini istiyor. İlçe halkından Turap Oğuz, "İlçede köpekleri topluyorlar. Bizler de köpeklerin bir an önce toplanmasını istiyoruz. Toplansın ki çocuklarımıza sıkıntı oluyor. Ailelerimize saldırılar oluyor. Çocuğumu okula ben götürüp getiriyorum. Ben de evimde köpek besliyordum. Bir yaz boyunca köpek besledik ama hiç bir şey insan hayatı kadar değerli değil" diye konuştu.

Lise öğrencisi Ömer Çavdar da, "Olayın ardından ilçede hiç bir şey değişmedi. Köpekleri toplayacağız dediler ama toplamadılar. İlçede halen köpekler dolaşıyor" dedi.
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerHacılarSokak Köpekleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.