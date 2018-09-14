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”Yandım Aman Doktor”  Sahnelendi

Hacılar Belediyesi Tiyatro Topluluğu (HTT) tarafından hazırlanan “Yandım Aman Doktor” adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde sahnelenen tiyatro oyunu tiyatroseverler tarafından büyük ilgiyle izlendi.

”Yandım Aman Doktor”  Sahnelendi

Hacılar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve ilçe halkı tarafından beğeni ile karşılanan kültür sanat etkinlikleri  devam ediyor. Etkinlikler kapsamında hazırlanan ve Hacılar Belediyesi Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri ve Hacılarlı tiyatro severlerin katıldığı, “Yandım Aman Doktor” isimli tek perdelik komedi, Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Programda ilk olarak Hacılar Halk Dansları Topluluğu bir gösteri sundu.

Yönetmenliğini Mustafa Tuna’nın yaptığı, HTT oyuncuları tarafından sahnelenen ve hastanede yaşanan bir takım olayların konu edildiği “Yandım Aman Doktor” adlı tiyatro oyunu vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi.

 Tiyatro oyununun sonunda Belediye Meclis Üyeleri Ömer Pınar, Recep Aykut ve Hacılar Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü Ersel Elcuman, Yönetmen Mustafa Tuna ve HTT oyuncuları ile Hacılar Halk Dansları Topluluğunu tebrik ederek çiçek takdim etti.
               
Haber: Gülcan Deniz
 

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