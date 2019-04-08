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Yeni Dönem İlk Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine istinaden 31 Mart Yerel seçimlerinin ardından ilk Meclis Toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda 2014-2019 yılları arasından görev yapan meclis üyelerine plaket takdim edildi.

Yeni Dönem İlk Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Belediye Encümen, İmar ve Plan Bütçe komisyonu üyelerinin seçiminin yapıldığı Nisan ayı toplantısında 15 madde görüşülerek karara bağlandı. Hacılar Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen Nisan ayı meclis toplantısına Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlık etti.



Yeni Meclisin Hacılar ilçesine, ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını dileyerek bir konuşma yapan Başkan Özdoğan, “İnşallah kazasız belasız bir dönem geçiririz. Güzel işler yaparız. İktidarı ile muhalefeti ile biriz beraberiz. Hacılar paydasında buluşuyoruz. Birlik beraberlik içerisinde, güzellikler içerisinde güzel bir dönemimiz olsun inşallah. Hem genç bir ekibimiz var hem tecrübeli bir ekibimiz var. Gerek idari anlamda gerek meclis anlamında. Birbirimize katkı vererek inşallah bu 5 yılı da sağlıkla sıhhatle güzel işlerle tamamlarız. Allah yolumuzu bahtımızı açık etsin.” İfadelerini kullandı. Özdoğan konuşmasının ardından 2014 - 2019 yılları arasından görev yapan meclis üyelerine plaket takdim etti ve hayatlarında başarılar diledi.
 

İHA

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