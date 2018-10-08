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YENİ MAHALLENİN ALTYAPISI YENİLENİYOR

Hacılar Yenimahalle’de Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) ve Kayseri ve Civarı Elektrik A.Ş. (KCETAŞ) tarafından alt yapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

YENİ MAHALLENİN ALTYAPISI YENİLENİYOR

Çalışmaları yerinde inceleyen Hacılar Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan, Yenimahalle’nin eskiyen altyapısının yenileme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Özdoğan, Yenimahalle’de yapılan çalışmaların önemine değinerek şu açıklamaları yaptı; “Yenimahalle’mizde içme suyu hattımız eskimişti. Eskiyen bu hatlar KASKİ tarafından yenileniyor. Ayrıca KCETAŞ tarafından elektrik hatlarımız da yer altına alınıyor. Muhittin Tatar, Gürdoğanlar ve Ahmet Yesevi Caddelerinde gerçekleştirilen bu çalışmalar Belediyemizin ve kurumlarımızın yaptığı plan çerçevesinde hızlı bir şekilde devam ediyor. Ben buradan ilgili kurumlarımıza teşekkür ediyor, yapılan çalışmaların ilçemiz halkına hayırlı olmasını diliyorum.”

               
Haber: Gülcan Deniz

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